Tarihi hanın payandalarına 'sprey boya' ile yazılar yazdılar

TOKAT'ta, 1400'lü yıllarda yapılan Sulusokak'ta bulunan yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Deveciler Hanı'nın yan duvarlarındaki payandalara sprey boyalarla yazılar yazıldı. Yazılar tepki çekerken Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Sprey boyalar ile tarihi eserlere verilen zararın hem maddi hem de manevi boyutu var. Zarar verenler, bunun 2 yıldan 5 yıla kadir hapis cezası olduğunu bilmeli" dedi.

Tarihi Sulusokak'ta yer alan Deveciler Hanı, Osmanlı padişahı I. Mehmet döneminde 1400'lü yıllarda inşa edildi. Dış kısmında 15 dükkan yer alan, alt katında 27, üst katında ise 28 olmak üzere toplam 55 odadan oluşan han 2008- 2013 yılları arasında Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. 2014 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne tahsis edilen han, 2019 yılına kadar devlet konservatuvarı olarak kullanıldı. Hanı tekrar devralan Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, otele dönüştürülmesi için ihale açtı.

Semt sakinlerinden Mehmet Soysal ise, "Bu tarihi eserlerin korunması lazım. Burada bekçi olması lazım" ifadelerini kullandı.