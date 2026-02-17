Haberler

Restorasyonu Tamamlanan Tarihi Camiler Ramazan'la Birlikte İbadete Açılıyor

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu biten tarihi camilerin Ramazan ayı ile birlikte yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Açılışlar Gaziantep, Kahramanmaraş ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Ersoy, 18 Şubat'ta ikindi namazıyla Selimiye Caminin yeniden cemaatle buluşacağını belirtti. Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin açılışıyla birlikte Gaziantep'te Karatarla Cami, Karagöz Cami, Şeyh Ömer Cami, Nizip Çarşı Cami ve Molla Ahmet Caminin ilk teravih namazıyla ibadete açılacağını bildirdi.

20 Şubat'ta ise Kahramanmaraş'ta İsa Divanlı Cami, Nakıp Cami, Nuh Cami, Evzaniye Cami ve Elbistan'daki Himmet Baba Cami ile İzmir Urla'daki Güdük (Kütük) Minare Caminin yeniden ibadete hazır hale geleceğini açıkladı.

Ersoy ayrıca, İzmir Konak'taki Asmalı Mescidin açılışının Kadir Gecesi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy, "Ecdat mirasımızı koruyarak yaşatmaya, şehirlerimizi vakıf eserlerimizle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

