Tanınmış kişilere şantaj yapan ve 5 ilde 16 suçtan aranan kadın yakalandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli Havva G.'nin 5 ilde 16 suçtan arandığı öğrenildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G.'nin Çiğli ilçesindeki bir adreste olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreste şüpheli Havva G.'yi yakaladı. Havva G., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan Havva G.'nin işlemlerin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel