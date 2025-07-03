Tamer Dağlı, Orman Yangınından Etkilenen Vatandaşları Ziyaret Etti

Tamer Dağlı, Orman Yangınından Etkilenen Vatandaşları Ziyaret Etti
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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve taleplerini dinledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Dağlı, 30 Haziran'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın elektrik tellerine zarar vermesiyle çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Dağlı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Dağlı, ülkenin çok sayıda noktasında yangınların olduğunu anımsatarak, "Yangınlara müdahale ederek söndüren yangın savaşçılarına ve onlara destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Ormanlık alanlarda ateş yakmamamız gerekiyor, ormanı korumamız lazım, çünkü ormanlar gelecek nesillere mirasımızdır." dedi.

Öte yandan hasar tespiti yapılan bölgede, elektrik hatların onarımı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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