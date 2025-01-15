Talas Millet Bahçesi İnşaatında İnceleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden Talas Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, 100 bin metrekare alanda yapımı süren millet bahçesini gezerek, çalışmalar hakkında yetlililerden bilgi aldı.

Yalçın, çalışmaları devam eden millet bahçesinin ilkbaharda açılmasının planlandığını ifade etti.

Millet bahçesinin hızlı şekilde ilerlediğini belirten Yalçın, hava şartları elverdiği müddetçe de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.