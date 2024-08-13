Talas Belediyesi tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni 7 ayda 96 bin 6 kişi gezdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni 7 ayda 96 bin 6 kişi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzede 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunurken, Osmanlı dönemi, Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin 500 eser yer alıyor.

Ayrıca, 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi, pazartesi hariç haftanın 6 günü ücretsiz gezilebiliyor.