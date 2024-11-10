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Talas Belediyesi'nden Yaşlı Vatandaşlara Tanıtım Turu

Talas Belediyesi'nden Yaşlı Vatandaşlara Tanıtım Turu
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Kayseri'de Talas Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için ilçenin tarihi mekanlarını tanıtan bir gezi düzenledi. Osmanlı Kültür Evi, Kiçiköy Mahallesi ve Su Medeniyetleri Galerisi ile Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi gezdirilerek tarihi bilgiler verildi.

Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından kentteki yaşlı vatandaşlara yönelik ilçe tanıtım turu düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin tarihi mekanlarının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen programa katılan yaşlı vatandaşlara Osmanlı Kültür Evi, Kiçiköy Mahallesi ve Su Medeniyetleri Galerisi gezdirildi.

Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ve Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi'ni de gezen yaşlılar, tarihi mekanlar hakkında bilgilendirildi.

Geziye katılan vatandaşlardan İsa Şentürk, programı düzenleyen Talas Belediyesine teşekkür etti.

İlçedeki tarihi yerleri gördüğü için memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentürk, tanıtım turunun kendileri adına bir yenilik olduğunu, güzergahta yer alan yerleri daha önceden hiç görmediğini belirtti.

Vatandaşlardan Ramazan Eser de geziden çok memnun olduğunu, daha önceden gitmediği yerleri gördüğünü kaydetti.

Eser, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hilal Tekeoğlu - Güncel
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