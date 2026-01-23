Talas Belediye Başkanı Yalçın: Talas, şehrin kutup yıldızıdır

TALAS Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, " Talas, Kayseri'nin gece gündüz yükünü taşıyan, şehre yön veren bir kutup yıldızıdır" dedi.

Kayseri'nin merkez ilçelerinden Talas Belediyesi tarafından 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Toplantıda, Yalçın tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalar ve gelecek yılda yapılacak hizmetler ve yatırım hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Büyükşehirlerin sahip olduğu avantajlara değinen Başkan Yalçın, Talas'ın Kayseri için taşıdığı misyona dikkat çekerek "Talas, Kayseri'nin gece gündüz yükünü taşıyan, şehre yön veren bir kutup yıldızıdır. Talas Millet Bahçesi 2025 yılının en önemli projelerinden biri. 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen çalışmanın şehre büyük değer kattı. Bu projeyle iki önemli kazanım elde ettik. Birincisi, bu alanı beton yığını olmaktan kurtarıp millet bahçesine dönüştürdük. İkincisi ise Talas'ın endemik bitkilerinin yer aldığı, aynı zamanda karbon yutak alanı olan çok özel bir yaşam alanı oluşturduk" diye konuştu.

'2026 YILI ASFALT VE ÇİÇEK YILI OLACAK'

2025 yılını hizmet ve yatırım ile geçtiğini de belirten Yalçın, "2025 kültür-sanat, spor ve başarı ile geçen bir yıl oldu. Talas Millet Bahçesi'nden Zincidere 100'üncü yıl Mesire Alanı'na, sahaflar çarşısı ve kar tanesi gelinlik evinden kentsel dönüşüm çalışmalarına, acil durum konteynerlerinden ilçeye kazandırılan okul ve sosyal merkezlere kadar birçok projeyi hayata geçti. Şeffaf oda, Türkçe sokağı, belediye mahallemizde uygulaması, pati evi doğal yaşam alanı, TEKNOFEST 2025 Türkiye Şampiyonluğu, futbolda U15 Türkiye Şampiyonluğu, yeşil alanlar ve kütüphaneler de yıl boyunca öne çıkanlar arasında yer aldı. 2025 yılı belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 70'i doğrudan yatırım ve hizmetlere aktarıldı. 2026 yılı da asfalt ve çiçek yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantının son bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Yalçın, Talas'ın Kapadokya ve Erciyes ile güçlü bir turizm hattı oluşturarak altın oran yakalaması gerektiğini söyledi.