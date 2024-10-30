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Talas Belediye Başkanı Yalçın, KKTC'de Resmi Temaslarda Bulundu

Talas Belediye Başkanı Yalçın, KKTC'de Resmi Temaslarda Bulundu
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti. Yalçın, ziyaretleri sırasında anlamlı kitaplar takdim etti ve bölgedeki Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine değindi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye giden Başkan Yalçın, önce KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Kayserili Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti ve Talas Belediyesi kültür yayınlarından "Kayseri Girne Hattı" kitabını takdim etti.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaretinde, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na Kayseri'den katılan gazilerin anılarını içeren Ahmet Sıvacı imzalı kitabı takdim etti.

Yalçın, Tatar'a Kıbrıs Barış Harekatı'nda önemli görevler üstlenen Talas'ta konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı ve kitabın yazılış hikayesi hakkında bilgiler aktardı.

Yalçın, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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