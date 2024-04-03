Talas Belediyesi tarafından Şuşa Azerbaycan Evi açılıyor

Talas Belediyesince Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, 7 Nisan'da düzenlenecek törenle açılacak.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış törenine Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov'un yanı sıra Şuşa Valisi Aydın Kerimov, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov ve çok sayıda Azerbaycanlı yetkili ile bürokrat katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldıklarını, tek millet, iki devlet ilkesiyle kardeşliği pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Azerbaycan'a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Azerbaycan Evi'ni ziyaret edenlerin ülkenin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacaklarını aktaran Yalçın, merkezde iki ülke tarafından ortak programlar düzenleneceğini bildirdi.

Kültür eviyle ilgili bilgi veren Yalçın, "Kültür evinin önünde ayrıca Şuşa'da yer alan İsa Çeşmesi'nin bir benzeri bulunuyor. Öte yandan alanda, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 1992 yılında Ermenistan tarafından katledilen 613 sivilin isimlerinin yer aldığı Hocalı Şehitleri Anıtı da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından sanatçı Azerin, saat 21.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde konser verecek.