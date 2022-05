Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Kadınlara Emanet: "Kadın Olmamız Arkada Kalmamızı Gerektirmiyor"

Haber : EDDA SÖNMEZ - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, insanların en yoğun kullandığı alanlardan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni, ağırlıklı olarak kadın personel ve 3 elektrikli mekanik süpürge aracıyla temizlenmesini sağlıyor. Görevli bir kadın personel, "Çok güzel tepkiler alıyoruz. Kadın olmamız arkada kalmamızı gerektirmiyor" dedi.

İSTAÇ'ın yerli ve elektrikli yeni temizlik araçları, karbon salınımı yapmadan caddeleri ve sokakları temizliyor. Turistlerin ziyaret noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de temizlik yeni temizlik araçlarıyla 7/24 yapılıyor. Karbon salınımı olmayan elektrikli araçlar hem kadın personelin katkısıyla İstanbul'un gözde alanları pırıl pırıl. Taksim Medyanı ile İstiklal Caddesi'nde erkek meslektaşlarıyla birlikte görev yapan kadın belediye personeli de durumundan memnun. "Biz her yerde var olabiliriz" diyen İSTAÇ'ın kadın personeli, düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"KADIN OLMAMIZ ARKADA KALMAMIZI GEREKTİRMİYOR"

"Cennet Öztürk: Temizlik personeliyim, yeni başladım. Güzel, severek yapıyorum. Kadınların her yerde olması çok güzel bir şey. Kadın elinin değmesi gerçekten güzel bir şey. Bu proje de gerçekten güzel. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz kadınlara istihdam sağladığı için mutluyuz, çalışıyoruz. Güzel tepkiler de alıyoruz gerçekten. Halk çok seviniyor kadınları görünce. Hani bizi görünce mutlu oluyorlar. Kadınların her yerde olmasını gerçekten takdir ediyorlar. Ben kendi adıma hep güzel şeylerle karşılaştım. Bugüne kadar olumlu tepkilerle. Yani güzel, kendi adıma mutluyum. Böyle bir işi yapmaktan, burada olmaktan, Büyükşehir'in bünyesinde olmaktan mutluyum. Kadınlar çalışsınlar, her işi yapabilirler, her alanda olabilirler. Kadın olmamız arkada kalmamızı gerektirmiyor. Biz her yerde var olabiliriz. Kendimizi gösterebiliriz ben buna inanıyorum.

"BİZİ GÖRENLER 'SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ' DİYOR"

Songül Şimşek: Bir yıldır bu işi yapıyorum. Öncesinde çaycılık yapıyordum özel firmalarda, sonra buraya geçtim. Çok mutluyum, çok memnunum. Başkanımıza çok teşekkür ederim, emeği geçen herkese. Kadın her yerde olmalı, kadın eli her yere değmeli. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizimle gurur duyduklarını dile getiriyorlar. Bizi görenler yanımıza geliyor 'Sizinle gurur duyuyoruz' diyorlar. Her zaman olsun, yani çoğalsın bu projeler. Biz de mutlu oluyoruz.

"BİZLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRAN DA VAR SEVİNEN DE VAR"

Şengül Solgun: Bir seneyi geçiyor bu işi yapıyorum. Halkımız memnun, kadın eli değdigi için çok memnunlar. Teşekkür ediyorlar. Gerçekten yaşlısına gencine kadar. Hatta genç çocuklar getirip çiçek veriyor. Çok mutluyum. Bizleri görünce şaşıran da var sevinen de var. İkisi de var ama çok memnunlar. Ben de işimi sevdiğim için çok mutluyum."

