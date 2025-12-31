Haberler

Taksim'de yılbaşı hazırlıkları

Taksim'de yılbaşı hazırlıkları
Güncelleme:
Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar güvenlik amacıyla kapatıldı.

BEYOĞLU'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar ise tedbir amaçlı kapatıldı.

Yılbaşı gecesi hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafı demirlerle çevrildi. İstanbul Valiliğinin aldığı karar ile Taksim ve İstiklal Caddesine çıkan yollar ise saat 14.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

