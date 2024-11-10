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Atatürk, Ölümünün 86. Yıldönümünde Taksim'de Anıldı

Atatürk, Ölümünün 86. Yıldönümünde Taksim'de Anıldı
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Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törende anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi, Garnizon Komutanı, İBB Başkanı ve çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'nci yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'nci yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. Saat 08.50'de başlayan törende, İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de sırayla anıta çelenk koydu. Tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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