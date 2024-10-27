Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Bakım Nedeniyle Kapalı
İstanbul'da Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım çalışmaları nedeniyle bugün 15.00'e kadar işletmeye kapalı kalacak. Yolculara, belirtilen saatlerde ücretsiz İETT otobüsleri ile servis yapılacak.
(İSTANBUL) Taksim- Kabataş füniküler hattının bakım nedeniyle bugün 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"F1 Taksim- Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir."
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