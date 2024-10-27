Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Bakım Nedeniyle Kapalı

(İSTANBUL) Taksim- Kabataş füniküler hattının bakım nedeniyle bugün 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"F1 Taksim- Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir."