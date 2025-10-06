İstanbul'un Kurtuluşu Törenle Kutlandı

İSTANBUL'un kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde törenle kutlandı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, askeri erkan ve gaziler katıldı. Cumhuriyet Anıtına İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Valisi Davut Gül törende yaptığı konuşmada "6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu vesilesiyle bir kez daha biraraya geldik. Başta şehitlerimiz, gazilerimiz bu vatanı bize vatan olarak bırakan büyüklerimiz ve kurtuluş savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat edenlere Allah'tan rahmet hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. İstanbulumuzun yaklaşık 5 yıllık işgal sürecinde milletimizin kararlılığı, vatandaşlarımızın aralarındaki birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamda liderlik etmesi vesilesiyle İstanbulumuz işgalden kurtulmuş oldu. Bizim her sıkıntılı dönemde mutlaka hem kendi içimizdekilere hem de dışarıdakilere verdiğimiz bir mesaj var. O da şu ki bu millet asla teslim olmadı ve teslim olmayacak. Günübirlik sıkıntılar çekilse bile günün sonunda yüzyılardır, binyıllardır milletimizin o bağımsızlık ruhu bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkıp ve tekrardan al bayrağımızın dalgalandığı, insanlarımızın, milletimizin, vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşadığı ve bu anlamda bağımsızlığını dosta düşmana ilan ettiği bir ortamda devam etmiş oluyor. Ben bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum" diye konuştu.

'İSTANBUL 4 YIL 10 AY 23 GÜN İŞGAL ALTINDA KALDI'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan "Ordu İstanbul'a girene kadar tam 4 yıl 10 ay 23 gün işgal altında kaldı. İstanbul'un işgali milletimizin bağrında çok derin yaralar açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının onurlu İstiklal mücadelesi sonucunda milletimizin yaşadığı bu büyük acı son buldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Onların canlarını ve kanlarını ortaya koyarak işgalden kurtardığı İstanbul'u korumak bu muhteşem kente en iyi hizmeti sunmak en büyük sorumluluğumuzdur. İstanbul'a hizmet etmek bizim için en büyük onurdur. Allah bu güzel kente ve bu aziz millete bir kez daha böyle büyük acılar yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun" dedi. Tören şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sonra erdi. Tören sonunda ise, Mehteran Takımı gösteri sundu.