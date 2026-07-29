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Taksim'de alışveriş merkezindeki lokantada çıkan yangın söndürüldü / Ek görüntüyle geniş haber

Taksim'de alışveriş merkezindeki lokantada çıkan yangın söndürüldü / Ek görüntüyle geniş haber
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TAKSİM'de alışveriş merkezinde bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı.

TAKSİM'de alışveriş merkezinde bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içerideki kişiler ise binadan tahliye edildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Taksim'de meydana geldi. Alışveriş merkezinin içindeki lokantanın bacasında yangın çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, içerideki kişiler ise binadan tahliye edildi. Polis ekipleri İstiklal Caddesi çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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