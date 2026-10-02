Haberler

Takaiçi, Katar Başbakanı Al Sani ile Tokyo'da ABD-İran savaşını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Katar Başbakanı Al Sani, Tokyo'da ABD-İran savaşını ele aldı. Takaiçi, İran çevresindeki askeri gerginlikler ve deniz düzenindeki aksaklıklar için derin endişe duyduğunu, Katar'ın arabuluculuğuna saygı duyduklarını belirtti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD- İran savaşını ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Takaiçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokyo'da bulunan Al Sani ile bir araya geldiklerini belirtti.

ABD ile İran arasındaki savaşa değinilen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Takaiçi, "İran ve çevresinde devam eden askeri gerginlikler ve kurallara dayalı deniz düzeninde yaşanan ciddi aksaklıklar konusunda derin endişelerimi dile getirdim." ifadesini kullandı.

Katar'ın arabuluculuk rolüne derin saygı duyduklarını kaydeden Takaiçi, durumun bir an önce istikrara kavuşturulması için Katar ile işbirliği içinde olacaklarının altını çizdi.

Takaiçi, görüşmede ABD ile İran arasındaki müzakerelerin mevcut durumunu da ele aldıklarını belirterek "Japonya şu anda Katar dahil Körfez ülkelerinin ekonomik ve enerji alanındaki dayanıklılığını artırmayı amaçlayan kapsamlı bir işbirliği planı hazırlamaktadır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi

Bayrak provokasyonunda şok gerçek! 'Vatan hainleri' diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış

"Vatan hainleri" diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış