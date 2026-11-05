Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Takaiçi ile Macron telefon görüşmesinde AB yasa tasarısına ilişkin endişeyi ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Takaiçi, AB'nin yasa tasarısına ilişkin endişelerini iletti; Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve enerji güvenliği için işbirliği kararı alındı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Takaiçi ile Macron telefonda görüştü.

Görüşmede Takaiçi, Japonya ile Fransa arasında güvenlik, savunma, yapay zeka, uzay ve ekonomik güvenlik alanlarındaki somut işbirliğinde kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı'na ilişkin ciddi endişelerini aktaran Takaiçi, Paris yönetiminden uygun adımları atmasını istedi.

İki lider, söz konusu düzenlemeye ilişkin ikili kanallar dahil yakın istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren liderler, bölgedeki gerilimin bir an önce azaltılması ve istikrarın sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bölgesel istikrar için işbirliği yapma konusunda anlaştı.

Takaiçi ve Macron ayrıca küresel enerji güvenliği ve enerji piyasalarında istikrarın sağlanması konusunda yakın iletişimi sürdürme kararı aldı.

Kaynak: AA
Kızıyla birlikte eski eşinin yeğeni tarafından saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada

Kocasından boşandı, onun yeğeninden kurtulamadı! Dehşet anı kamerada
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu26

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

Islanıyorum dedi, bıçağı çekti! Şoför 3 yerinden yaralandı
Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular
Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Arkadaşı da tanıdık
Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...27

Bu normal mi? Köfteci Yusuf'a giden vatandaş isyan etti
Korku salan 'Yaragar Canavarı' avlandı! Tam 300 kilo21

Adını duyan bile ürküyordu! "Yaragar Canavarı" avlandı
Harry Kane imzayı attı! 2029'a kadar devam

Topçunun kralı imzayı attı!