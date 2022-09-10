Tahsin Tarhan: 'Elektrik Kesintileri Nedeniyle 4 İlde Sedaş'ın Vatandaşa 3 Yılda, Ödediği Tazminat Sadece 9 Milyon Lira'

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (SEDAŞ) vatandaşın evindeki elektrikli eşyalarını, üreticimizin fabrikasında makinalarını kullanılmaz hale getiren elektrik kesintileri nedeniyle Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde 3 yılda vatandaşa 9 milyon TL tazminat ödediğini aktardı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle şubat ayında TBMM'ye SEDAŞ hakkında soru önergesi vermişti. Bakan Dönmez önergeye şu yanıtı verdi:

"TOPLAM 9 MİLYON 53 BİN 857 TL TUTARINDAKİ TAZMİNATIN HAK SAHİBİ KULLANICILARA ÖDENMESİ SAĞLANMIŞ"

"İlgili elektrik dağıtım şirketi hakkında 2019-2022 yılları arasında yürütülen soruşturmalar ve uygulanan yaptırımlar neticesinde; yıllık kesinti tazminatları kapsamında 8 milyon 545 bin 707 TL, ticari kalite tazminatları kapsamında 503 bin 100 TL ve günlük kesinti tazminatları kapsamında 5 bin 50 TL olmak üzere toplam 9 milyon 53 bin 857 TL tutarındaki tazminatın hak sahibi kullanıcılara ödenmesi sağlanmış, yanı sıra ilgili dağıtım şirketinin mevzuata aykırı bir biçimde kullanıcılardan tahsil ettiği tutarlar nedeniyle yine 2019-2022 yılları arasında yürütülen soruşturmalar ve uygulanan yaptırımlar neticesinde 1 milyon 913 bin 680 TL hatalı kaçak tahakkuk bedeli, 13 bin 451 TL hatalı ek tahakkuk bedeli, 1 milyon 21 bin 133 TL hatalı bağlantı bedeli ve 2 bin 112 TL bağlantı hattı onarım bedeli olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 376 TL tutarının da ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından hak sahibi kullanıcılara iadesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya direğe ilişkin eksikliklerin belirlenen sürelerde giderilmemesi nedeniyle ilgili elektrik dağıtım şirketi hakkında bu süreçte 37 bin 609 TL idari para cezası uygulanmıştır."

TARHAN: SEDAŞ'IN YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRAYI VATANDAŞA HATALI BİR BİÇİMDE FATURA ETTİĞİNİ ÖĞRENİYORUZ

Bakan Dönmez'in yanıtı üzerine Tahsin Tarhan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uzun süredir TBMM gündemine her fırsatta taşıdığımız Kocaeli'deki elektrik kesintileri ile ilgili olarak Bakanlığa sorduğumuz soru önergesine gelen cevap sorduğumuz soruların yanıtlarını tam karşılamasa da çok önemli bazı verileri açığa çıkartmış durumda. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerine elektrik tedarikini sağlayan SEDAŞ'la ilgili bize en çok ulaşan şikayet elektrik kesintileri. Vatandaşımızın evinde elektrikli eşyalarını, üreticimizin fabrikasında makinalarını kullanılmaz hale getiren elektrik kesintileri nedeniyle 3 yılda, 4 ilde SEDAŞ'ın vatandaşa ödediği tazminat sadece 9 milyon lira. Buna karşılık yine aynı SEDAŞ'ın yaklaşık 3 milyon lirayı vatandaşa hatalı bir biçimde fatura ettiği için iade etmek durumunda kaldığını da Bakanlığın verdiği cevaptan öğrenmiş bulunuyoruz.

"SEDAŞ'A KESİLEN İDARİ PARA CEZASI SADECE 37 BİN 609 TL"

SEDAŞ'ın yatırım yapmayı taahhüt ettiği miktarda yatırım yapmadığı hakkında dahi bilgi verilemiyor. Çünkü SEDAŞ yıllardır alt yapı değiştiriyoruz bahanesiyle elektrik kesintilerine giderken, Kocaeli'nin her mahallesinde elektrik hatlarında alt yapı sorunu yaşanıyor. Yatırım yapıyormuş gibi yapan SEDAŞ'a ise hesap soran yok, hazırlanan raporlar bile saklanıyor. Bu da yetmiyor SEDAŞ'a bir yaptırım uyguladınız mı diye soruyoruz. Aldığımız cevap yine akıllara durgunluk veriyor. SEDAŞ'a yanmayan, yerinde olmayan armatür veya direklere ilişkin olarak kesilen idari para cezası sadece 37 bin 609 TL."