Tahminleri tutan Naci Görür iki bölgeyi uyardı: 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremine ilişkin tahmini tutan Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, "Şimdi Marmara'yı bekliyoruz. Bir de Erzincan ile Karlıova arasındaki bu kesimi bekliyoruz. Burada Pülümür'ün olduğu yerde aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde bir deprem olabilir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkım yaratırken, Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüz yüze geldi. Birçok binanın sağlamlığı sorgulanırken, olası depremlere ilişkin de art arda açıklamalar geliyor.

"KUZEY ANADOLU FAY HATTI BÜYÜK DEPREM ÜRETME ENERJİSİNİ BOŞALTTI"

Prof. Dr. Naci Görür de FOX TV ekranlarında katıldığı programda çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Görür, "Çorum tam Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde. Bu kuşağın tamamı, Türkiye'nin tamamı, hatta dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen kuşağı içerisinde. Bu kuşak aşağı yukarı Bingöl-Karlıova'dan çok büyük ölçüde Marmara Denizi'ne kadar enerjisini tüketti. Büyük deprem üretme enerjisini boşalttı." dedi.

"7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Açıklamasının devamında "Şimdi Marmara'yı bekliyoruz" diyen Profesör Görür şöyle devam etti: "Bir de Erzincan ile Karlıova arasındaki bu kesimi bekliyoruz. Burada Pülümür'ün olduğu yer aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde belki deprem olabilir. Yedisu fayı üzerinde. Bunu zaten hep söylüyoruz. Tunceli-Pülümür 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada en son deprem 1794'te. Dolayısıyla epey zaman geçti. Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir. Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir. Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu."