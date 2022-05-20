Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca eşyalarıyla sokakta kaldı - Haberler

ANTALYA'da 2 kızıyla birlikte yaşadığı evinde kira artışında ev sahibiyle anlaşamayan Sevda Mutlu (53), tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca, eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. Kızının nişanını yapmak üzere olduğunu söyleyen Mutlu, "Sabah uyandığımda kapıda 10 kişi vardı. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 8 yıldır 2 kızıyla birlikte yaşayan Sevda Mutlu'nun kira sözleşmesi şubat ayında bitti. Yenileme için ev sahibi M.S. ile görüşen Mutlu, beklemediği bir taleple karşılaştı. Ev sahibi 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 liraya çıkartmak istediğini söyledi. Mutlu ise babasından kalan maaş dışında bir geliri olmadığını belirterek bu bedeli ödeyemeyeceğini belirtti.

Mutlu, çok zor durumda kaldığını dile getirerek, "Beni odaya bile sokmadılar. Özel eşyalarımı bile elleyemedim. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. 4 gün önce nişan yeri için izin istemeye muhtarın yanına gittim. O da bana herhangi bir tebligat vermedi. Haberim olsaydı, en azından hazırlık yapardım. Kızım nişanlanacaktı, onun kıyafetleri bile eşyaların içinde kaldı. Çeyizleri bile sokakta kaldı. Gidecek bir yerimiz yok" ifadesini kullandı.