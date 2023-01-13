TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Fincancı, tahliye sonrası konuştu: Pişman değilim

Katıldığı bir yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kimyasal silah kullandığı yönünde iddialarda bulunan Türk Tabipleri Birliği (TBP) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklanmıştı. "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı, cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, DW Türkçe'den Batu Bozkürk'e konuştu. Sözlerinden dolayı pişman olmadığını, izlediği videodan zehirli gaza yönelik belirtiler gördüğünü kaydeden Fincancı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BEN TIBBİ DEĞERLENDİRME YAPIYORUM"

"Dava konusu olan yayında, 'Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda' dediniz. Bu cümlelerinizle ilgili pişmanlığınız ya da düzeltmek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, Fincancı şu yanıtı verdi: "Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum. Bir video izledim, hatta meslektaşlarımla birlikte izledik. Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler'den arkadaşlar da bölgeye gitmek için girişimde bulunmuşlar ama gidememişler. Biz hekimler ağır insan hakları ihlalleri üzerine çalışırken videolardan, fotoğraflardan ön değerlendirme süreci işletiriz. Burada da birtakım belirtiler var. Bu belirtilere baktığımızda solunum yoluyla alınmış bir etken düşündürüyor. Çünkü akciğer etkilenmesi var. Onu gözlüyorum ben. Bunun gaz formunda bir madde olduğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz olması gerektiğini söylüyorum, zararlı olduğu için. Onun üzerinden de diyorum ki, 'Toksik bir gaz'... Anlamazlar diye sonra, 'Zehirli bir gaz' diyorum. Kimyasal madde, gaz olarak bir kimyasal madde var.

"BUNDA PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YOK"

Ama ben o konuşmamda belirtileri değerlendirirken 'Kimyasal silah' demiyorum. 'Bunun bir kimyasal silah olup olmadığına bakılsın, kimyasal silah ise, yasaklanmış kimyasal silahlar kapsamında olup olmadığı için ileri inceleme yapılsın' diyorum. Söylediğim bu. Çünkü uluslararası sözleşmeler protokoller bize böyle yapılması gerektiğini söylüyor. Bunu yapabilmek için ileri incelemede de adli tıpçıların bir kılavuzu var: Minnesota protokolü. Ona uygun bir otopsi süreci de işletilebilmeli ki tespit edilebiliyorsa bu gaz formu, tespit edilsin. Ben bunu söylüyorum, bunda pişman olacak bir şey yok."