Son dakika! Tahliye edilen Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare

Ünlü şarkıcı Gülşen, Nisan ayında İstanbul'daki bir konserinde sahnede bir arkadaşı hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün ev hapsi şartıyla tahliye edilen Gülşen cezaevinden çıktı. Şarkıcının ilk görüntüsü kalabalık basın ordusu tarafından görüntülendi.

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