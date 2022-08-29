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Son dakika! Tahliye edilen Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare

Güncel Haberler

Son dakika! Tahliye edilen Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare

Son dakika! İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi. Şarkıcının cezaevinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Ünlü şarkıcı Gülşen, Nisan ayında İstanbul'daki bir konserinde sahnede bir arkadaşı hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün ev hapsi şartıyla tahliye edilen Gülşen cezaevinden çıktı. Şarkıcının ilk görüntüsü kalabalık basın ordusu tarafından görüntülendi.

Son dakika! Tahliye edilen Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare

Ayrıntılar geliyor...

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Gülşen Güncel Haberler Son Dakika

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