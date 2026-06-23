TAGEV "Evden Hayata: Güçlenen Gençlik Çalıştayı" düzenledi

Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfınca (TAGEV) "Evden Hayata: Güçlenen Gençlik Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştayda, gençliğin güçlenme alanları, gençliği güçlendiren model ve politikalar gibi başlıklar ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Bakanlık olarak çocuğun üstün yararını önceleyen ve çağdaş yöntemleri eğitim sistemine entegre edecek politikalar planladıklarını ifade etti.

Demirli, dijital dönüşüm, değişen çalışma hayatı, teknolojik gelişmeler, yeni beceri alanları ve toplumsal değişim süreçlerinin eğitimle ilgili tartışmaların önemli boyutları olduğunu belirterek, "Gençlerimizin her biri keşfedilmeyi bekleyen potansiyele sahip. O potansiyeli açığa çıkaracak, yeni hedeflerle birlikte gençleri gerek topluma, gerek dünyaya faydalı bir insan kılacak birçok çalışma var." dedi.

"Öğrencilerimizin iyi oluş hallerini desteklemek birinci vazifemiz"

Aile, eğitim, kültür, sosyal çevre, dijital mecralar ve toplumsal yapıyı etkileyen unsurların bütüncül şekilde görülmesi gerektiğini, aile eğitimi, yetkinlik, sorumluluk ve dayanıklılığın, gençleri güçlendiren etkenler olduğunu dile getiren Demirli, "Biz değişen şartlar altında, ki yapay zekayla birlikte nereye evrileceğini tam olarak kestiremediğimiz yakın döneme baktığımızda, bu istikameti koruyabilmek, buradan öğrenerek çıkabilmek, buraya yön vermek, sadece gelişmelere karşı reaktif bir süreç değil, yön verici olmak, öncü olmak bizler için son derece kıymetli." diye konuştu.

Eğitimin gençlere vizyon çizmek açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Demirli, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de ifade edildiği üzere yetkin ve erdemli insan mefkuresi buraya yaslanıyor. Yetkin kısmını çağdaş, 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, erdemli kısmını da köklerden aldığı değerleri yaşatan, ana ve geleceğe sirayet ettiren insan, aslında beklenti bu." ifadelerini kullandı.

Demirli, mesleklerin dönüşüme uğradığı ve yeni çalışma ortamlarının oluştuğu projelerle karşı karşıya olduklarını belirterek, bu süreçte sosyal-duygusal gelişim, akademik gelişim ve kariyer gelişimini birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerini vurguladı.

Gençlerin güçlü yönlerini keşfetmeleri, sağlıklı ilişkiler kurmaları, sorumluluk ve adalet gibi erdemlere sahip olmalarını istediklerini dile getiren Demirli, şunları kaydetti:

"Bu anlayış doğrultusunda öğrencilerimizin iyi oluş hallerini desteklemek bizim birinci vazifemiz. Eğitim süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz bunu. Dolayısıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlıktan psikososyal destek çalışmalarına, sosyal-duygusal gelişmelerden güvenli okul ikliminin oluşturulmasına kadar çok sayıda kapsamlı çalışma yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte erdem-değer-eylem çerçevesi dediğimiz yerde buraya isabet ediliyor. Burada öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini edinmesinin yanı sıra milli ve manevi değerlerimizi de içselleştiren, bunları erdemli davranışlara dönüştüren insanlar olarak yetişmesine gayret ediyoruz."

"Gençlerin baş etmek zorunda olduğu problemler var"

TAGEV Başkanı Mirkan Aydın da çalıştayla gençlerin üretime daha güçlü şekilde katılması, aile bağları ve değerlerini geleceğe daha güçlü taşımaları ve topluma katma değer üretebilmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Gençlerin dünyayla, sosyal hayatla, istihdam ve eğitimle kurduğu ilişkinin eskiye oranla hızla değiştiğine işaret eden Aydın, "Bu süreç içerisinde gençlerin baş etmek zorunda olduğu bazı problemler var. Hızlı bireyselleşme, üretimden kopuş, aileyle olan bağların zayıflaması, üretim ve eğitim süreçlerine katılmakta zorlanma gibi birçok konuda gençlerin eksik olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Aydın, çalıştayda gençlerin kendi potansiyelini keşfetmesini desteklemek üzere uzmanların katılımıyla çözümler üretmeye çalışacaklarını söyledi.