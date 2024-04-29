TAG Otoyolu'nda Yumurta Atma İddialarına Valilikten Açıklama

Mersin Valiliği, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'na ilişkin çıkan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TAG Otoyolu'nda denetimlerin hassasiyetle sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında; Mersin- Adana arasında bulunan otoban güzergahında seyir halindeki araçların camlarına yumurta atıldığı şeklinde haber ve paylaşımlar yer almıştır. Bu konuda, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler, bugüne kadar olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı takip ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan denetim çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olmakla birlikte bahse konu denetimler azami hassasiyetle devam etmektedir. Bu ve benzeri konularda olumsuzluk yaşayan veya tanık olan vatandaşlarımızın, durumu 112 Acil Çağrı hattımıza bildirmeleri önem arz etmektedir."