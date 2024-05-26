Üye Girişi
Haberler

TAG Otoyolu'nda Trafik Kazası: 10 Ölü, 40 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TAG Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TAG Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin, "10 kişi hayatını kaybetmiş, 9'u ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavilerine, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi başta olmak üzere, hastanelerimizde devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TAG Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 9'u ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığını duyurdu. Koca'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Mersin-Adana Otoyolunda meydana gelen, yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 9'u ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavilerine, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi başta olmak üzere, hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarsus Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Çukurova Mersin trafik Adana Sağlık Güncel Haberler

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

 İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Bakmadan Geçme

RAMS PARK ALİ SAMİ YEN SPOR TESİSLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Galatasaray stadına METRO ile nasıl gidilir? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI! #127942 Galatasaray KUPA TÖRENİ ne zaman, nerede? #9917 GALATASARAY KAÇ PUANLA ŞAMPİYON OLDU? Galatasaray'ı şampiyon yapan puan kaç? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ? #9917 Süper Lig'e veda eden son takım hangisi? GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917
Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir

Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title