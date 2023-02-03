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Fenomen Ece Ronay'I taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi

Güncel Haberler

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Erbil'in 7 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma, karar için 10 Şubat tarihine ertelendi.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Fenomen Ece Ronay'I taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi

7 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Mehmet Ali Erbil'in, "zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlarından toplamda 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı karar için 10 Şubat tarihine erteledi.

Fenomen Ece Ronay'I taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Ali Erbil Ece Ronay Erbil 3. Sayfa Magazin Güncel Haberler

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