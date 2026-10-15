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Tacikistan, Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırılardan endişe duydu

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Tacikistan, Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırılardan endişe duydu
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Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki havalimanı ve enerji tesislerine saldırılardan derin endişe duyduğunu açıkladı. Bakanlık, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan eylemlerin gerilimi artırdığını ve Ortadoğu'da barış çabalarını engellediğini belirtti.

DUŞANBE, 15 Ekim (Xinhua) -- Tacikistan, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve enerji altyapısı tesislerini hedef alan son saldırılardan derin endişe duyduğunu açıkladı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, masum sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan bu tür eylemlerin gerilimi artırdığını ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları engellediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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