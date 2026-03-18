tabii'nin yeni dizisi "Onbeşliler", Çanakkale Savaşı'nın genç kahramanlarını anlatıyor

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Onbeşliler", Çanakkale Savaşı'nın sembolü haline gelen genç kahramanların hikayesini konu alıyor.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde yayınlanan dizinin oyuncuları, canlandırdıkları karakterlerin kişisel hayatlarından vatan sevgisine evrilen hikayelerini ve çekim sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Mehmet Hoca" karakterini canlandıran oyuncu Kemal Uçar, çekim sürecinin çok duygusal geçtiğini, şehit ve gazi ailelerinin dahil olduğu sahnelerin projeyi eşsiz kıldığını belirtti."

İstanbul'dan Tokat'a tayin olan ve savaş dolayısıyla yaşamı değişen bir edebiyat öğretmenini oynadığını belirten Uçar, Tokat'taki çekimlerin en duygusal anının, şehit ve gazi aileleri tarafından askere uğurlama sahnesi olduğunu aktararak, "Dünyada da çok eşsiz bir durum bu. Aslında işe nereden baktığımızı gösteren bir şey. Biz sadece bir Çanakkale işi çekip, oradaki kahramanları anlatmak için buluşmamışız, onu bir kez daha gördüm." dedi.

Uçar, dizideki gençlerin hayatlarının savaşla sekteye uğradığını, bugün de gençlerin umut ışığı olduğunu vurgulayarak, "Bunu söylediğim zaman hamaset olarak algılanmasına gerek yok ama yaşadığımız coğrafyada bizi farklı kılan bu. İnşallah bunu tekrar göstermek zorunda kalmayız ama biz hala aynı noktadayız." ifadelerini kullandı.

"Benim Türk gençlerinden yana bir korkum yok"

Dizide "Bekir" karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, daha önce de pek çok tarihi yapımda rol aldığını hatırlatarak, "Şimdi, Onbeşliler'in Bekir'i olarak tekrar hayattayım. Bekir, bir ağanın oğlu. Ailesinin psikolojik baskılarıyla kendini var etmeye çalışan bir çocuk. Yolu, çocukça yaptığı şeylerin sonunda adam olma ve sonunda gerçek sevginin vatan sevgisi olduğunu öğrendiği bir yere geliyor." açıklamasında bulundu.

Aksiyon sahnelerinde dublör kullanmadığı için set sürecinde iki parmağının kırıldığını söyleyen Şaşmaz, "Ortam ve hayat şartları bizi başka noktalara getirebiliyor. Orada gerçekten oyunculuk aşkıyla iç ateşinizle zaten kendinizi ısıtabiliyorsunuz. Ben her şeyi kendim yapmak istiyorum, dublörüm olsun istemiyorum. O yüzden de başıma bir şeyler gelebiliyor." görüşlerini paylaştı.

Şaşmaz, bugünün gençliği ile o dönemin gençliği arasında teknoloji ve şartlar açısından fark olduğunu vurgulayarak, "Benim Türk gençlerinden yana bir korkum yok. Konu vatan olunca gönüller bir oluyor. Ne zaman gerekirse vatan için ellerini taşın altına koyacaklarına eminim." diye konuştu.

"Seyirci bu hikayeyi gördüğünde fedakarlığın ne olduğunu anlayacak"

İstanbul'da okumuş ve Tokat'a bir iş için gitmiş olan "Hediye" karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Şenler, oynadığı karakterin hikayesinin ilk aşkıyla başladığını belirterek, "Aşk hikayesiyle başlayan serüven, daha sonra Çanakkale'de vatan aşkına dönüyor. Hediye ve yanındaki kadınlar hemşire olarak cepheye gidiyor ve burada vatan mücadelesi veriyorlar." dedi.

Türkiye'nin tarihinin gençlere anlatılması gerektiğini vurgulayan Şenler, "Teknoloji çağındayız, her şey ellerinde. Bence biraz daha o zamanları, o ruhu araştırmalı ve yaşatmalılar. Bu bizim için de geçerli. Bu ülkenin hangi şartlardan nereye geldiğini anlatmak bizim elimizde. Nesilden nesle bunların aktarılmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Halil" karakterini canlandıran Mücahit Koçak ise rolüne ilişkin, "Halil sevdiği kız uğruna birtakım mücadelelere giriyor şehirde ama işler öyle bir noktaya geliyor ki çok önemli sandığı şeylerden vazgeçip, çok daha önemli bir şey uğruna Tokat'ı terk edip Çanakkale'de savaşıyor." ifadelerini kullandı."

Senaryoyu okurken "feda" kavramı üzerine düşündüğünü dile getiren Koçak, "Gençlerin savaşa gittiğini duymuşuzdur ama biz bu projede bu hikayeyi ete kemiğe büründürdük. Seyirci bu hikayeyi gördüğünde fedakarlığın ne olduğunu anlayacak, bizde atalarımıza karşı bir minnet duygusu oluşacaktır. Onların neleri feda ettiklerini, nelerden vazgeçtiklerini, ne uğruna bu kararları aldıklarını görünce, seyircide bir bilinç uyanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.