tabii'nin yeni dizisi "Gassal"ın galası yapıldı

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"ın galası, sanat ve sinema dünyasından birçok ismin katılımıyla The Seed Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirildi.

tabii'de seyircilerle buluşmaya başlayan dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın maceralarını konu ediniyor.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı senaryoyu çok beğendiğini dile getirerek, "Onun yarattığı dünyada 'Baki' karakterini oynamak benim için gurur verici." dedi.

"Bu işte çok çalışan, emek veren var"

Kural, dizinin hüzünle komediyi bir araya getirdiğine işaret ederek, "Dizide hem eğleniyoruz hem de hüzünleniyoruz. İzleyince her şeyin farkına varacağız. Değişik güzel bir set oldu bizim için. Şu an ikinci sezonu da çekiyoruz. Şimdilik gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıldır dizide canlandırdığı "Baki" karakterinin ruh haline odaklandığını dile getiren ünlü oyuncu, "Gassal ile ilgili gördüğüm her şey bana Baki'yi hatırlatıyor ve öyle bakıyorum. Bir de bu işte çok çalışan, emek veren var. Bu işin reklam kısmını, tanıtımını, yapım şirketimiz hallederken, benim görevim de Baki karakterine elimden geldiğince hayat verebilmekti." diye konuştu.

Kural, dizinin ikinci sezonuna Erdal Cindoruk ve Mesut Akusta'nın arasında olduğu birçok sürpriz ismin katılacağı bilgisini verdi.

Gassallığın çok hassas bir meslek olduğuna dikkati çeken Ahmet Kural, şöyle devam etti:

"Selçuk Hocam'la Bursa'ya gittik. Bursa'da gassal abilerimizle görüştük. Sadece böyle merak ettiğim tek şey, 'neden bir insan bu mesleği yapar, yapabilir, nasıl yapabilirdi?'. 3-4 saatlik sohbetimizin sonunda gassal abimiz şöyle bir cümle kurdu, 'Ben mevtaları, layığıyla, usulüne uygun bir şekilde ve sevenlerin de içine sinecek şekilde son yolculuğuna uğurlamanın verdiği hazzı yaşıyorum. Bu bizim için çok büyük bir haz' dedi. Ben orada anladım. Yani inanmanız gerekiyor, maneviyatınızın da biraz kuvvetli olması gerekiyor. 'Yoksa inanmazsanız, bu işi yapamazsınız' dedi. Biz de oradan yola çıktık. Hassas bir konu olduğu için de çok hassas davranmaya çalıştık. Komedi yaparken de biraz hassasiyete dikkat etmek zor oluyor. Orada da Sümeyye Hanım sağ olsun her zaman beni frenleyen insan oldu."

"Diziyi, sadece bir kara mizah olarak nitelendiremiyorum"

Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir de şunları kaydetti:

"Bir komedi dizisinin içerisinde nasıl durur diye merak ettiğim ama beni de kaşıyan, çok da yapmak istediğim bir türdü. Ama o türün kalemi benden çıkmıyordu. Sümeyye Hanım'ın senaryosunu görünce 'tamam bu', 'bunu yazamam ama ben bunu çok iyi çekerim' dedim. Haliyle de kendimi denemek istediğim bir komedi alt türü kara mizah. Diziyi, sadece bir kara mizah olarak da nitelendiremiyorum. Çünkü ontolojik sorularının da dışında dramatik aksiyonu da çok yüklü. Drama da yapmaya karşı böyle bir meyilim vardı."

Senarist Sümeyye Karaarslan ise filmin çıkış noktasına dair, "Ölüm hep üzerine konuşmadığımız ama kenarda çok büyük, güçlü bir hakikat olarak hep duruyor. Hayatımızda hep var ama üzerine bir türlü konuşamıyoruz, üzerine yorum yapamıyoruz, yorum yapmaktan biraz kaçıyoruz. Bunu bir gassalın yaşaması, ölümle yüzleşip ölüm paniğini yaşaması, biraz işe komedi kattı. Dram zaten ölüm olduğu için kendiliğinden geldi. Dolayısıyla bir kara komedi çıktı ortaya. Aslında hikaye böyle bir yerden, güçlü bir hikayeyi ararken çıktı." ifadelerini kullandı.

Hikayenin 10 yıl önce ortaya çıktığını aktaran Karaarslan, "Zaman içinde demlendi. Sonunda çok kreatif bir iş oldu. Senaryo kendisine yönetmenini, oyuncularını çağırdı. Bence bu proje de öyle oldu." dedi.

Tüm bölümleriyle tabii'de yayına girecek "Gassal" dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan yer alıyor.

İkinci sezon çekimleri devam eden dizinin yeni sezonunda Hande Soral, Bayhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi oyuncular da kadroya dahil olan isimler arasında bulunuyor.

Dizinin konusu ise özetle şöyle:

"Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir. Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir."