Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var

Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
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Suriye'nin Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında süren çatışmalarda, İsrail destekli Dürzi güçler Suriye ordusuna saldırarak 6 askerin ölümüne neden oldu. Çatışmalarda en az 30 kişi hayatını kaybederken, Suriye yönetimi bölgeye askeri sevkiyat yapma kararı aldı.

Devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 6 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye Haber kanalına yaptığı açıklamada, Süveyda halkının yardım çağrılarına yanıt olarak ve vilayetteki etkili taraflarla koordinasyon içinde olduklarını söyledi. Baba, "Savunma ve içişleri bakanlıkları tarafından bir güvenlik konuşlanma planı hazırlandığını, bu planın amacının devletin otoritesini ve yasanın üstünlüğünü tesis etmek ve kanun dışı silahlı grupları silahsızlandırmak." dedi. Çatışmalar, ilin güney kırsalındaki Kenaker beldesi ile batı kırsalında devam ediyor.

Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var

DÜRZİLER, ASKERİN BÖLGEYE GİRİŞİNE İZİN VERMİYOR

Bu arada Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı. Hicri'nin açıklama yaptığı sıralarda İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra-Süveyda-Dera hattı boyunca uçuş yaptığı görüldü.

İSRAİL KIŞKIRTIYOR

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

10-Aralık-2024'te "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES, KARŞISINDA, SURİYE HALKIYLA BİRLİKTE BİZİ DE BULACAKTIR" diye yalan söyleyen SAHTEKÂR nerede ???....... (11-Aralık-2024 tarihli gazetelerin manşetlerine bakın)..... İsrail, Aralık-2024'ün başından beri Suriye'de 300'den fazla ASKERÎ ve TEKNOLOJİK tesisi bombaladı...... İsrail ordusu Şam'ın 25 kilometre güneyine geldi........ "SAHTEKÂR, YALAN MAKİNASI" hâlâ "oturmuş seyrediyor" !!!.......

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Senin sıkıntıin Türkiye savaşa girsin ve ülke elden gitsin yok öyle yağma. Size rağmen savunmamız güçleniyor dahada güçlenecek işte ozaman korksunlar bizden şimdi içte dışta ağzını acmiş arslanlar bizi bekliyor çok beklersiniz

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"AYŞEGÜL ÖZTABAK" a CEVAP : 22 yıldır Türkiye'yi yöneten "RECEP" i, "vah zavallı ACİZLER ACİZİ AKP" yi tanıyor musun ?... "ACİZLER ACİZİ AKP" den bahsediyorum... Yemen'deki HUSİLERİN yaptıklarına bak, İRAN'ın yaptıklarına bak... AKP'nin nasıl "ACİZLER ACİZİ" olduğunu anlarsın... 22 yılda ülkeyi mahfettiler... şu REZALETE, KEPAZELİĞE bak... Bütün yaptıklarından dolayı İSRAİL, "RECEP" e MİNNETTARRR !!!... "RECEP" 2-Mayıs-2024'e kadar İSRAİLLİ KATİLLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA DEVAM ETTİ !!!

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Haber YorumlarıElazig Yasa:

Aysegul hanimefendi siz gercekten Turkiyenin guclenecegine onlarin oturup seyirci kalacagindan eminmisiniz? Su onda Ortadogunu jandarmasi Israil ve korucu badigard i Amerika, Ingiltere. Yani 200 yillik planlarini Turkiye icin copemi atacaklar? Yapmayin arkadaslar, bu koylu mantigidir bizi bu hale getiren.

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

KAOSTAN BESLENEN BİR ZAVALLSIN. ALLAHTAN DEVLET AKLI DİYE BİRŞEY VAR.

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

senden iyi sahtekar ve fitneci olamaz

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Haber Yorumlarıvatandaş:

dürzileri düzün gitsin.

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Haber YorumlarıMGk:

Bizde de dürzi çok

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Haber YorumlarıEngin Savaş:

İsrail'in güvenliği karşılığında Türkiye Amerika Suriye anlaştı ancak İsrail suriye'deki azınlıkları kışkırtmaya devam ediyor

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