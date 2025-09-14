Süveyda'da Çatışmalar Nedeniyle Terk Edilen Köylere Dönüşler Başladı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Dürzi silahlı grup El-Hecri ile yaşanan çatışmalar nedeniyle köylerini terk eden Bedevi Araplar, yaklaşık iki ay sonra evlerine dönmeye başladı.

Dera ve Şam kırsalından gelerek Süveyda'ya sığınan yaklaşık 600 kişi, bölgede sağlanan güvenliğin ardından El-Kasr köyüne döndü.

El-Kasr köyü sakinlerinden 58 yaşındaki Muhammed Zureik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalar ve bombardıman nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Zureik, "El-Hecri grubuna bağlı Dürziler bizi her gün bombalamaya başladı. Biz vadideydik, onlar ise tepede konuşlanmıştı. Önceki kaçırma olaylarıyla birlikte hayat çekilmez hale geldi." dedi.

Çatışmaların sivilleri doğrudan hedef aldığını belirten Zureik, "Kadın, çocuk, çoban ya da yoldan geçen fark etmeksizin herkes hedef alınıyordu. Halk büyük zarar gördü." diye konuştu.

Zureik, yaklaşık iki aydır köylerinden uzakta yaşadıklarını dile getirerek, "İnsanlar bu sürede kamplarda ya da başka köylerde barınmaya çalıştı. Şimdi yeniden El-Kasr'a dönüyoruz ama geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz. Ortalık sakinleşir mi, yoksa çatışmalar tekrar mı başlar, Allah bilir." ifadelerini kullandı.

Umudunun yalnızca Allah'ta olduğunu belirten Zureik, "Allah'tan tek dileğimiz, her şeyin yoluna girmesi. Biz herkesin huzur içinde yaşamasını istiyoruz." dedi.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürülmüştü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durdurulmuş ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozmuştu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurmuştu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başlamıştı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe gelmişti.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağlamıştı.

Süveyda'da, 23 Ağustos'ta Dürzi toplumunun ruhani lideri Hecri öncülüğünde 35 yerel silahlı grubun imzasıyla kurulan "Ulusal Muhafızlar", Arap Dağı bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil edecek resmi askeri çatı yapı olarak ilan edilmişti.