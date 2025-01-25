Suriye'de Arap Sünni aşiretler silah bırakarak yeni yönetimi destekleme kararı aldı

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde yaklaşık bin 500 silahlı üyesi bulunan Suveyda Aşiretleri Hareketi Topluluğu temsilcileri, il merkezindeki bir askeri bölgede toplanarak, Suriye'deki yeni yönetime destek açıklamasında bulundu.

"SURİYE'NİN PARÇALANMASINA KARŞIYIZ"

Açıklamayı okuyan, Arap Sünni aşiretlerin yer aldığı topluluğun lideri Muflih Ebu Sabır, ülkede barışın ve istikrarın sağlanması konusunda Suriye'deki yeni yönetime destek verdiklerini bildirdi. Ülkenin birliği için her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Ebu Sabır, Suriye'nin parçalanmasına karşı olduklarını vurguladı.

"SİLAHLARI TESLİM ETMEYE HAZIRIZ"

Ebu Sabır, bölgede güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını söyledi. Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu ilde mezhepsel çatışma istemediklerini ifade eden Ebu Sabır, 'geçici hükümetin Suvedya'ya girmesini' istedi. Ebu Sabır, geçici hükümetin Suvedya'da varlık göstermesi halinde silahlarını teslim etmeye hazır olduklarını kaydetti.