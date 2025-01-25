Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurma girişimini destekliyoruz

Zelenskiy'den Trump'ın çağrılarına net yanıt
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Suriye'de Arap Sünni aşiretler silah bırakarak yeni yönetimi destekleme kararı aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Suveyda ilindeki Arap Sünni aşiretler, yeni yönetimi desteklediklerini ve ellerindeki silahları teslim etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde yaklaşık bin 500 silahlı üyesi bulunan Suveyda Aşiretleri Hareketi Topluluğu temsilcileri, il merkezindeki bir askeri bölgede toplanarak, Suriye'deki yeni yönetime destek açıklamasında bulundu.

Suriye'de Arap Sünni aşiretler silah bırakarak yeni yönetimi destekleme kararı aldı

"SURİYE'NİN PARÇALANMASINA KARŞIYIZ"

Açıklamayı okuyan, Arap Sünni aşiretlerin yer aldığı topluluğun lideri Muflih Ebu Sabır, ülkede barışın ve istikrarın sağlanması konusunda Suriye'deki yeni yönetime destek verdiklerini bildirdi. Ülkenin birliği için her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Ebu Sabır, Suriye'nin parçalanmasına karşı olduklarını vurguladı.

Suriye'de Arap Sünni aşiretler silah bırakarak yeni yönetimi destekleme kararı aldı

"SİLAHLARI TESLİM ETMEYE HAZIRIZ"

Ebu Sabır, bölgede güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını söyledi. Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu ilde mezhepsel çatışma istemediklerini ifade eden Ebu Sabır, 'geçici hükümetin Suvedya'ya girmesini' istedi. Ebu Sabır, geçici hükümetin Suvedya'da varlık göstermesi halinde silahlarını teslim etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Suriye'de Arap Sünni aşiretler silah bırakarak yeni yönetimi destekleme kararı aldı

Suriye'de Arap Sünni aşiretler silah bırakarak yeni yönetimi destekleme kararı aldı
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
img

Bir zamanlar leblebi gibi gol atardı! Son hali futbolseverleri üzdü
img

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
img

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı çocuklarda 'boğulma riski' yaratan ürünleri ifşa etti

Boğulma riski taşıyor! Çocuklarınızdan uzak tutun
Canlı anlatım! İkinci kez gol ofsayta takıldı

Bir gol daha ofsayta takıldı! Tempo bir an olsun düşmüyor
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.