Suudi Veliaht Prensi Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

RİYAD, 29 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre iki lider, pazar günkü görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki güvenlik ve istikrarı artıracak kapsamlı çözümlere yönelik devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi.

Taraflar, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının ve gerilimlerin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

İkili işbirliğini ele alan iki taraf, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

ABD ve İran, aylarca süren çatışmalarına son vermek üzere 17 Haziran'da mutabakat zaptını imzalamış olmasına karşın iki ülke arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua