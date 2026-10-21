Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Riyad'da görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, ülkesini ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve bununla ilgili işbirliği çalışmaları ele alındı.

Bakan Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Kral Selman bin Abdülaziz'e mesajını Bin Selman'a iletti.

Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın yanı sıra her iki ülkenin istihbarat başkanları da hazır bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacaklarını belirterek, kendilerinden talep edilmesi halinde gerekli yetkinin verilmesi için Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından aynı gün yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar verildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA