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Suudi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 8 noktada uyarı yayımladı, tehlike sona erdi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cidde ve Riyad'ın da aralarında bulunduğu 8 noktada acil durumlara karşı uyarı yayımladı. Tehlikenin türü belirtilmezken, daha sonra yapılan açıklamada söz konusu noktalardaki tehlikenin sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin 8 noktasında muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarla, Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis Muşayt ve Feresan ile başkent Riyad ve Harc'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu???????.

Açıklamalarda, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına Sivil Savunmanın talimatlarına uymalarının, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmalarının önemine vurgu yapıldı.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamalarda, söz konusu 8 noktadaki tehlikenin sona erdiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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