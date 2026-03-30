Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, İspanya, Özbekistan ve Moritanya liderleriyle telefonda görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İspanya Kralı 6. Felipe ve diğer liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgedeki askeri gerilim ve güvenlik meselelerini ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İspanya Kralı 6. Felipe, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani ile bölgedeki son gelişmeleri ve bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerindeki etkilerini görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Selman, Kral 6. Felipe, Mirziyoyev ve Gazvani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan askeri gerilim ve güvenlik meseleleri ele alındı.

İspanya Kralı 6. Felipe, ülkesinin, maruz kaldığı saldırılar karşısında Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu ve egemenliğini korumak ve güvenliğini sağlamak için aldığı önlemleri desteklediğini vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de İran'ın Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak, dayanışma mesajı verdi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ise ülkesinin Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu ve bölgenin güvenliğini, istikrarını baltalayan İran saldırıları karşısında Riyad'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı önlemleri desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
