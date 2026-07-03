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Suudi Arabistan ile Pakistan'dan Washington-Tahran görüşmelerine destek

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar, ABD-İran müzakerelerinin bölgedeki çatışmalara barışçıl çözüm getirmesi temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bölgedeki çatışmalara "barışçıl ve kapsamlı bir çözüm" getirmesi temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecindeki son gelişmeler, özellikle 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen son tur görüşmeleri detaylı şekilde ele alındı.

İki bakan, Doha'daki temaslarda kaydedilen olumlu ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu diyalog sürecinin Orta Doğu'daki istikrarsızlığa son verecek barışçıl ve kalıcı bir çözüme vesile olması yönündeki ortak temennilerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 1 Temmuz'da, İran heyetinin Katar'da özellikle Lübnan ile ilgili olarak ABD ile Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını, ABD heyetiyle görüşmediklerini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurmuştu.

İran tarafı ise Doha'ya gideceğini ancak 14 Haziran'da varılan mutabakattaki maddeler yerine getirilmeden ABD heyetiyle görüşme yapmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
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