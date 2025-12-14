Haberler

Suudi Arabistan, Suriye-ABD ortak devriyesine yönelik saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Suudi Arabistan, Suriye'nin Tedmur bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Suudi Dışişleri Bakanlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan, Suriye'nin Humus kentine bağlı Tedmur (Palmira) bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesini hedef alan saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Tedmur bölgesinde Suriye-ABD ortak devriyesini hedef alan saldırıyı kınayarak, ölenlerin ailelerine ve her iki ülkenin hükümetlerine taziye, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus kentine bağlı bölgede, asayiş amacıyla ortak devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerinin silahlı saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
