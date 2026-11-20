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RİYAD, 20 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı bir balistik füze ile üç insansız hava aracını (İHA) önleyip imha ettiklerini duyurdu.

Koalisyon sözcüsü cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin, Husilerin ülkenin güneyine doğru fırlattığı bir balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini söyledi.

Koalisyon tarafından yapılan üç ayrı açıklamada ise Husilerin aynı bölgeye gönderdiği üç İHA'nın önlenerek imha edildiği bildirildi.

Saldırılarda hedef alınan noktalar ve saldırı sonucunda yaşanan can kaybı ve maddi hasar konusunda ise ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: Xinhua