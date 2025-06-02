Suudi Arabistan'da Hacılara Ücretsiz Saç Tıraşı Hizmeti

Suudi Arabistan'da Hacılara Ücretsiz Saç Tıraşı Hizmeti
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Mekke'de umre vazifesini yerine getiren hacı adaylarına, Merve Kapısı çıkışında kurulan stantlarda ücretsiz saç tıraşı hizmeti sunuluyor. Hem erkek hem de kadınlar için sağlanan bu hizmet, hacı adayları arasında memnuniyetle karşılanıyor.

- Suudi Arabistan'da hacı adaylarına bedava tıraş

MEKKE - Hac ibadeti için Mekke-i Mükerreme'ye gelenler, Umre Tavafı ve Say'ını yaptıktan sonra saç tıraşı olarak ihramdan çıkıyorlar. Daha önceki yıllarda, Merve Kapısı çıkışında ya hacılar yanlarında getirdikleri bir makas ile birbirlerinin saçlarını kesiyordu ya da hallak diye seslenen ayaküstü hizmet veren berberlere 5 riyale tıraş oluyorlardı. Say'dan sonra saç tıraşı olarak ihramdan çıkarak hacı adayları umre vazifesini tamamlıyorlar.

Bu yıl Merve Kapısı çıkışının az ilerisinde, tuvaletlerin karşısında kurulan golf arabasındaki berber stantlarında, Nusuk kartı olan hacı adaylarına ücretsiz saç tıraşı hizmeti verilmeye başlandı.

Hem erkek hem kadınlar için bu hizmetin verildiği stantlarda, kuyruğa girip sıra beklemek gerekiyor. Erkekler stantları görünce kuyruğa girerken, kadınlar da eşlerini beklerken arkada kapalı bir örtü arkasında bayan kuaförlerin de bu hizmeti verdiklerini fark ediyorlar. Kadınlar da normal kıyafetleri ile olmalarına rağmen, Umre Tavafı ve Say'ında ihram yasaklarına uyuyorlar. Çıkışta kadınlarda saçlarını 3 taraftan kestirdikten sonra ihramdan çıkmış oluyorlar. Almanya'dan gelen iki kadın Türk hacı adayı da, eşlerini beklerken fark ettikleri örtü ile kapatılmış kuaför stantını gördüklerini anlatarak, fazla sıra beklemeden saç kesimlerinin yapıldığını ve bu hizmetin çok yerinde olduğunu söylediler.

Sırada tıraş olmayı bekleyen erkek hacıların ise, birçok yerde yaşadıkları sıkıntıların aksine en azından bu hizmetin hijyen kurallarına uyularak verilmesinden dolayı, memnun kaldıklarını bildirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED AKİF ARVAS - Güncel
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