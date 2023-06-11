Suudi Arabistan: Çin'le enerji alanında ilişkiler rekabete dayalı değil, bütünleştirici nitelikte

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin Çin'le enerji alanında rekabete dayalı değil, Pekin'in yenilenebilir enerji tecrübeleri sayesinde "bütünleştirici nitelikte" ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin Çin'le enerji alanında rekabete dayalı değil, Pekin'in yenilenebilir enerji tecrübeleri sayesinde "bütünleştirici nitelikte" ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Arap-Çin İşadamları Konferansı çerçevesinde düzenlenen Arap-Çin İş Forumu'nda konuşan Bakan Bin Selman, " Suudi Arabistan, Çin'in yenilenebilir enerji, endüstri ve diğer enerji sektörlerindeki gelişmiş imkanlarından yararlanmak istiyor." dedi.

Çin'in, yenilenebilir enerji alanındaki tecrübeleri sayesinde bu ülkeyle enerji alanında rekabete dayalı değil, bütünleştirici nitelikte ilişkilerinin olduğunu ifade eden Bin Selman, ülkesinin Çin ile işbirliği içinde sunabileceği çok şey olduğunu kaydetti.

Bin Selman, Çin'deki petrol talebinin hala yüksek olduğunu aktararak, "Biz de bu talebin büyümesinin bir parçası olmalıyız, ayrıca kimya pazarından bir pay almalıyız. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu Çin Kuşak ve Yol Girişimi ile bütünlük içindedir." diye konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararına da değinen Bin Selman, OPEC+'nın, piyasadaki belirsizlikleri gidermek için çalışırken yapılan son anlaşmanın, kapsamlı bir reform içerdiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan 35'inci Bakanlar Toplantısı'nda mevcut üretim kesintilerinin 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman da toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin temmuzda gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceğini ve bu kararın duruma göre uzatılabileceğini söylemişti.

Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile aralarındaki toplam ticaret hacmi yıllık yüzde 31 büyüme oranıyla 2022'de 430 milyar dolara ulaştı.

Konferansa 23 ülkeden 3 bini aşkın kişi katılıyor

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı 10. Arap-Çin İşadamları Konferansı, "refah için işbirliği" sloganıyla iki gün boyunca 23 ülkeden 3 bini aşkın kişinin katılımıyla başkent Riyad'da gerçekleştiriliyor.

Konferansın Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı tarafından Arap Birliği Genel Sekreterliği, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Arap Odalar Birliğinin ortaklığıyla düzenlendiği aktarılmıştı.

Ayrıca Çin ve Arap ülkelerinin büyük şirket yöneticileri ve bakanlarından 150'den fazla konuşmacının katılacağı konferansta, 8 diyalog oturumu ve 18 çalıştayın yanı sıra özel toplantılar ve etkinliklerin de yapılacağı kaydedilmişti.