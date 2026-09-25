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Suudi Arabistan Başmüftüsü, orduya Husilere karşı canlarıyla savaşma çağrısı yaptı

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Suudi Arabistan Başmüftüsü Salih el-Fevzan, ordu mensuplarına Husilere karşı canlarıyla mücadele etmeye hazır olmaları çağrısı yaptı. Fevzan, Yemen'de güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamanın önemli görev olduğunu belirterek Arap Koalisyonu'nu birlik olmaya teşvik etti.

Suudi Arabistan Başmüftüsü Salih el-Fevzan, Yemen'de güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamanın en önemli görevlerden biri olduğuna dikkati çekerek, ordu mensuplarına Husilere karşı canlarıyla mücadele etmeye hazır olmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Başmüftü Fevzan, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Suudi Arabistan ordu mensuplarını birlik içinde görevlerini yerine getirmeye teşvik etti.

Yemen'de güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamanın en önemli görevlerden biri olduğuna işaret eden Fevzan, Arap Koalisyonu güçlerine birlik içinde saflarını sıkı tutmaları çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, ülkede fitne yaymış, halkı bölmüş, yöneticilerine isyan etmiş ve Müslümanların kutsallarına zarar vermeye çalışmış bir düşmanla savaştığınızı bilin."

Suudi Arabistan ordu mensuplarını da sabırla görevlerini yerine getirmeye çağıran Fevzan, "Sizler her zaman görevinizi yapmaya, üstlerinizi ve saha komutanlarınızı dinlemeye ve emirlerini azami hassasiyetle yerine getirmeye hazır olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi korumak, sınırlarında mevzilenmek, ona karşı saldırıları püskürtmek ve onun bir santimetresine dokunmak isteyeni cezalandırmanın en büyük görev olduğunu söyleyen Fevzan, özellikle Müslümanlara ait kutsalların bulunması hasebiyle memleketi korumak için insanların canlarını feda ettiği mesajını verdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA
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