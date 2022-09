Süt Fiyatının Artırılmamasının Ardından Süt Tozuna da İhracat Yasağı Getirilmesine İşletmelerden Tepki. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: "Sürümün Yüzde...

DİLAN KUTLU

Maliyetlere rağmen süt fiyatlarında artış yapılmamasının ardından süt tozu ihracatının da yasaklanmasıyla birlikte büyük işletme sahipleri, hayvanlarını kesime göndermeye başladı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, boş ahırında yaptığı açıklamada "Yaklaşık 56 tane hayvanım bugün kesime gitti. Bundan sonra 32 tane hayvan daha var kesime gidecek. Ben sürümün yüzde 10'unu kesmeye karar verdim" dedi.

Bursa Karacabey'de büyükbaş hayvan çiftçiliği işleten Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) süt fiyatlarını yenilememesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da süt tozu ihracatının yasaklanması gibi nedenlerle hayvanlarını kesime gönderdiğini bildirdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Solakoğlu, şunları söyledi:

KESİME GİDECEK: Ulusal Süt Konseyi süt fiyatını arttırmadı. Bu ahırda yaklaşık 56 tane hayvan vardı hala yemleri de burada duruyor. Bunlar bugün kesime gitti. Bundan sonra 32 tane hayvan daha var kesime gidecek onun da akabinde duruma göre 60 ya da 82 tane daha hayvan var kesime göndereceğim.

DAHA KÖTÜ GÜNLER: Neden? Çünkü bir hayvanı beslemek için belli bir para harcıyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 25 kilonun altında verim alıp aynı zamanda hayvanı ve yavrusunu beslemek imkansıza yakın. Zarar ediyor. Bir işletmede zarar ediyorsan o işi yapmaman gerekiyor. Ben nitekim sürümün yüzde 10'unu kesmeye karar verdim. Daha da kötü günlerin bizi beklediği kanaatindeyim.

İHRACAT YASAĞI YANLIŞ: Tarım Bakanlığı aynı zamanda süt tozu ihracatını da yasakladı. Tarım Bakanlığı'nın getirdiği bu karar çok çok yanlış. Zaten zararına üretim yapan bir sektörü daha çok fiyat baskısına boğmak, ölümünü hızlandırmak anlamına gelecektir. Adeta kalbine saplanmış bir hançer gibi düşünebilirsiniz. Bu kesimler birçok çiftlikte yapılıyor. Birçok üyemizden kapasite raporlarını aldık. ve 400 olan 200, 50 tane olan 6'ya kadar düşen işletmeler var.

ET FİYATLARI DÜŞMEZ: İnekler kesildiğine göre et fiyatları da düşecek diyeceksiniz? Hayır, bu da gerçek değil. Zaten biz 4 yıldır ciddi bir kriz içerisindeyiz. Dolayısıyla bugünden yarına ya da dünden bugüne olan bir olay değil. Ne yazık ki et tarafında da 115 TL'ye mal olan bir kilo kemikli eti Türkiye'de şu anda 100 liraya alıyorlar. Buradan Türkiye'ye sadece zarar çıkacaktı. Gıda enflasyonu da kesinlikle bu inek kesimiyle et tarafında düşmeyecektir. Aksine çok yakın bir zaman içerisinde yüzde 35 zammı görecektir. Zaten geçen hafta yüzde 12 zam yapıldı. Türkiye'deki üreticinin kapasitesini düşürüp öbür taraftan da 150 bin ithalat için yeşil ışık yaktılar. Bu da çok üzücü bir şey. Çünkü yurtdışından aldıkları hayvan 71- 85 lira arasında fiyatları değişiyor. Biz Türkiye'ye gittiğimiz için o fiyatların daha da artması 80 liranın üzerine çıkması bekleniyor, canlı hayvandan bahsediyoruz. Bir kilo canlı hayvandan yaklaşık yarım kilo kemikli et çıkar. 80 liraysa bir kilo canlı hayvan, demek ki onun kemikli eti 160 liraya gelir."