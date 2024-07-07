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Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı

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Kocaeli'de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Barış İrgen, Suriyeli sanılarak saldırıya uğramaktan korktuğu için motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı. İrgen "Notu yazdıktan sonra artık önümü kesmiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Yazıyı yazdıktan sonra insanlar iyi gözle bakmaya başladı. Önceden nefretle bakıyorlardı" dedi.

Kocaeli'de 9 yıldır geçimini kağıt toplayarak sürdüren Barış İrgen, motosikletine yazdığı "Suriyeli değilim" yazısı ile sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini söyleyen İrgen, bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını çünkü Suriyeli sanılarak saldırıya uğramaktan korktuğunu belirtti.

KENDİSİNİN SURİYELİLERE BENZETİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yaklaşık 9 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kocaeli'ye gelen ve burada kağıt toplayarak yaşamını sürdüren Barış İrgen, saldırıya uğrama korkusundan motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı. Her gece saat 03.00'te motosikletiyle yollara düşen İrgen, kendisinin sürekli Suriyelilere benzetildiğini ve bu yüzden saldırıya uğramaktan korktuğunu dile getirdi. Zor şartlarda kardeşleriyle birlikte kağıt toplayan İrgen, bu yazının ardından işini daha rahat yapabildiğini anlattı.

Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine 'Suriyeli değilim' yazdı

"GECE GÜNDÜZ KARTON TOPLUYORUZ"

Barış İrgen, 9 yıldır Kocaeli'de yaşadığını ve aslen Siverekli olduğunu belirtti. Siverek'te çiftçilik yaparak geçimini sağladığını, ancak 8 kardeşiyle birlikte Kocaeli'ye gelmek zorunda kaldığını aktaran İrgen, "Burada 9 kişi birlikte kalıyoruz. Gece gündüz karton topluyoruz. Küçük bir kardeşim de var, çalışıyoruz. 9 yıldır buradayız. Aslen Siverekliyim. Orada çiftçilik yapıyorduk. Biz burada kartonları satıyoruz ama Siverek'te bunu yapamıyoruz. Ben gece gündüz motosikletin üzerindeyim. Küçük kardeşim de bana yardım ediyor" dedi.

Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine 'Suriyeli değilim' yazdı

"AYAKTA DURACAK HALİMİZ KALMIYOR"

Aynı evde 9 kişi yaşadıklarını dile getiren İrgen, "Ayakta duracak halimiz kalmıyor. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Gece saat 03.00'te kalkıyoruz. Akşam ise genelde saat 20.00, 21.00, 22.00 gibi işimizi bırakıyoruz ama bazı günlerde 00.00'da bile işimiz bittiği oluyor" diye konuştu.

Saldırıya uğramaktan korkan kağıt toplayıcısı motosikletine 'Suriyeli değilim' yazdı

"ARTIK ÖNÜMÜ KESMİYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini ve bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını söyleyen Barış İrgen, "Önümü kesip 'sen Suriyelisin' dediler. Ben de bu yazıyı yazdım. Artık önümü kesmiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Yazıyı yazdıktan sonra insanlar iyi gözle bakmaya başladı. Önceden nefretle bakıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (8)

Fatih Sultan:

Avrupa'da Türklere yapılanlara kızıyorız, benzerlerini başka vatandaşlara yapıyoruz. İnsan insandır! Dili, dini, ırkı, rengi, farketmeksizin.

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Davut YALANCI:

He dostum. Eğer ki avrupaya giden Türkler; oranın kurallarına uymuyorsa, taciz tecevüz suçları işliyorsa, hırsızlık huzursuzluk yapıyorsa, oradaki vatandaşlara kabadayılık yapıyorsa, milyonlarca üreyip de o ülkenin yapısını bozacaklarsa Avrupadaki ülkeler buna müsade eder mi bak bakalım. Almanya geçmişte işçi diye alırken kurbanlık hayvan gibi dişine kadar bakıp alıyordu insanımızı. Günümüzde de vasıflı, eğitimli diye seçip alıyor. Ahırın kapısını ülkenin sınır kapılarını açmıyorlardır.

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VEFA:

Ensardır, insandır, gariptir diye diye memleketin anahtarlarını Suriyelilere tesim ettiniz. Misafirlik de, hümanistlik de bir yere kadar. Misafirin evi sahiplendiğini gördünüz mü siz hiç!...

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Hasan Turk:

Yakinda ben Turk degilim.yazarsin gidisat bu

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Ata_Mete:

Suriyeli değilmiş...,yahu suriyeliler bu sektöre yabancı alıyormu?

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VEFA:

YUSUP YUSUP!...

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Abdullah Yılmaz:

Bence Suriyeliyim yaz çünkü yakında bizi geçecekler

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Onemli Degil:

Hem Sinif Farki da Olurdu..Heryerde Oncelik Alirdi..

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