Suriyeli Hacıların Dönüş Noktası Gaziantep Olacak

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Suriye Vakıflar Bakanlığı, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle 16 ve 17 Haziran'da dönüş yapacak Suriyeli hacıların varış noktasını Şam'dan Gaziantep'e değiştirdi. Hacılar, Gaziantep Havalimanı'na inecek ve buradan kara yoluyla Suriye'ye geçecek.

Suriye Vakıflar Bakanlığına bağlı Hac ve Umre Komitesi, İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle kutsal topraklardan 16 ve 17 Haziran'da dönecek Suriyeli hacıların varış noktalarının başkent Şam yerine Gaziantep olarak değiştiğini açıkladı.

Hac ve Umre Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri nedeniyle Suriyeli hacıların dönüş güzergahlarında değişiklik yapıldı.

Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye'deki ilgili makamlarla yapılan koordinasyon sonucunda Türk Hava Yolları ile 16 ve 17 Haziran'da dönecek Suriyeli hacıların varış noktaları Şam yerine Gaziantep Havalimanı olarak değişti.

Gaziantep'e ulaşacak hacılar, buradan kara yoluyla Suriye topraklarına taşınacak.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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