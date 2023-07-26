Suriyede kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Ali Buran'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi

SURİYE'de kalp krizi geçirerek vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran'ın cenazesi, düzenlenen törenle İstanbul'a gönderildi. Çobanbey Jandarma Danışman Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, öğle vakti kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Buran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Buran için akşam saatlerinde Kilis Asri Mezarlığında tören düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Suat Orhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve astsubayın silah arkadaşları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından Buran'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi.