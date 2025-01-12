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Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi

Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi
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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, rejimin devrilmesiyle ülkeye dönüşlerin hızlanacağına işaret ederek, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek" dedi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle zorla yerlerinden edilen ve ülke dışına çıkmak zorunda bırakılan Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığını söyledi. Rejimin devrilmesiyle sonuçlanan süreç boyunca kontrolünü sağladıkları bölgelerde yaşayanların yerinden edilmediğini, bilakis buralara yaşamak için daha çok insanın geldiğini vurgulayan Şara, şimdiyse toplumun her kesiminden insanın birlikte sorunsuz şekilde yaşamayı sürdürdüğünü belirtti.

"EMİNİM 2 YILDA 14 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNECEK"

Youtube platformunda içerik üreticisi olan Joe HaTTab'a konuşan Şara, ülkeye dönüşlerin artacağına işaret ederek, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak." ifadesini kullandı.

Suriye Yönetimi Dönüşleri Hızlandıracak

"LİDERLİK NE ZAMAN İLERLEYECEĞİNİ VE NE ZAMAN DURACAĞINI BİLMEKTİR"

Devrik rejimin, ülkedeki kurumları halk üzerindeki baskı ve otoritesini güçlendirmek için kullandığını söyleyen Şara, rejimin halkı düşmanlaştırdığını, bütün kurumların halkı cendereye almak için örgütlediğini, kitleleri kendine hizmet edecek şekilde yönlendirdiğini ve işkence ya da öldürme gibi yönetmelere başvurduğunu aktardı. Şara, ülkenin yeniden inşası ve kalkınma sürecinde adalet ilkesini esas alacaklarını ifade ederek, liderliğin ne zaman ilerleyeceğini, ne zaman duracağını ve nerede durduğunu bilmek olduğunu belirtti.

"ADALET DAĞITACAK KURUMLAR İNŞA EDECEĞİZ"

"Devlet zayıfsa o ülkenin vatandaşı güçlü olamaz." diye konuşan Şara, bu süreçte, kamu kurumları, yasamayla yürütme organları ve diğer farklı sektörler için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini kaydetti. Toplumdaki mevcut sorunları çözmenin zaman alacağını ancak istikrarlı planlar ve toplumsal eğitimle bunun üstesinden gelinebileceğini aktaran Şara, "Verdiğimiz söze sadık kalmalıyız. Devletin inşasında önceliklerimiz olacak. Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz." dedi. Şara, Suriye halkının devrimle beraber moral bozukluğunun üstesinden geldiğini belirterek, "Artık Suriyelinin her yerde başı dik. Tarihin akışında değişiklik yaptık." ifadesini kullandı.

Suriye Yönetimi Dönüşleri Hızlandıracak

"DEVRİMCİ AKLIN YERİNİ DEVLET AKLININ ALMASININ ZAMANI GELDİ"

Toplumun her kesiminin uyum içinde yaşadığını ifade eden Şara, "Suriye'de toplumsal mutabakat var. Suriye'de bunun sayesinde ilk defa insanlar birbirini severek yaşayabilecek." diye konuştu.Şara, rejimin çökmesiyle devrimin tamamlandığını, bu nedenle devrimci aklın yerini devlet aklının almasının zamanının geldiğini belirtti.

"İŞKENCE VE VE KATLİAM YAPANLARA AF YOK"

Amaçlarını "intikamsız zafer" olarak tanımlayan Şara, af politikasını olumlu bulduğunu ve rejimin devrilmesinin ardından safını değiştirenlere iyi niyetle yaklaştıklarını aktardı. Şara, "Bulunduğu taraf için 'U dönüşü yapanlar' lafına karşıyım. İyi niyetle yaklaşıyorum. Şöyle düşünüyorum, 14 yıl boyunca bir kitle devrime karşı eğitildi. Bunun öncesinde bir tayfaya karşı eğitiliyorlardı. Kendilerine, 'onlar gelecek sizi kesip denize atacak' diyorlardı." ifadesini kullandı. Öte yandan Şara, bazı istisnaların da mevcut olduğunu belirterek, "Sednaya Hapishanesi ve diğer güvenlik şubelerinde işkence yapanlara, varil bombası atanlara ve katliam yapanlara af yok." dedi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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