Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi

22 ve 23 Aralık tarihlerinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısında 12 askerimiz şehit oldu. Saldırıya en ağır cevabı veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye operasyonlar düzenledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekâtı icra ettik. Hava harekâtları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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