Suriye Ordusu Deyr Hafir-Meskene Hattında Ypg/Sdg Hedeflerine Karşı Operasyon Başlattı

Suriye ordusu, YPG/SDG ve PKK mensuplarının bulunduğu Halep kırsalında askeri operasyon başlattı. Deyr Hafir-Meskene hattında yapılan operasyonda, teröristlerin mevzileri ateş altına alındı ve sivillerin uzak durması için uyarılarda bulunuldu.

(ANKARA)- Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'lilerin bulunduğu bölgelere yönelik Halep kırsalında askeri operasyon başlattı.

Suriye ordusu, YPG/SDG ve PKK mensuplarına karşı Halep ilinin Fırat Nehri batısında, Deyr Hafir-Meskene hattında operasyon başlattı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/SDG ve PKK'lı unsurların Deyr Hafir beldesi ile çevresinde oluşturdukları mevziler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına alındı. Ayrıca ordunun belirlediği hedeflerin haritası paylaşılarak sivillerin bu noktalardan uzak durması istendi. Açıklamada, söz konusu bölgelerin Halep ve çevresinde sivillere yönelik saldırılar için üs olarak kullanıldığı iddia edildi.

